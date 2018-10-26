Balıkesirspor Baltok Giresunspor'a konuk oluyor

Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok, 10. hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Giresun Atatürk stadında oynanacak olan karşılaşmayı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Son lig maçında sahasında Boluspor'a 1-0 kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini alan Balıkesirspor Baltok, Giresunspor deplasmanı öncesi 9 puanla 15. sırada düşme hattına yakın bir yerde bulunuyor. Ev sahibi Giresunspor ise 13 puanla 8. sırada yer alırken, yeşil-beyazlı ekip 3 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.

Balıkesirspor Baltok'ta Abdulkadir Özgen kırmızı kart cezası sebebiyle Giresun karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Oğuzhan Çapar'ın yanı sıra hastalığı bulunan Cüneyt Köz ile Steve Beleck'in durumları maç saatinde belli olacak.

Balıkesirspor Baltok, Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında 28 Ekim Pazar günü saat 13:30'da Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İzmir bölgesinden Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.