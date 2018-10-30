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Balıkesirspor Baltok-Pendikspor maçını Alper Çetin yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası 4.

eleme turunda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok-Pendikspor maçını Kocaeli Bölgesi A Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, eleme turu müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak Balıkesirspor Baltok-Pendikspor karşılaşmasını Kocaeli Bölgesi A Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek. Alper Çetinx Balıkesirspor Baltok'un Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı lig maçını da yönetmişti.


Alper Çetin'in yardımcılıklarını Uşak Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Deniz Turgut ve İzmir Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Sezgin Çınar yapacak. Şanlıurfa Bölgesi B Klasman hakemi Erhan Kutlu ise müsabakaya dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

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