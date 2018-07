Balıkesirspor Baltok’ta altyapıya Can Cangök getirildi

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Altyapı Genel Koordinatörlüğüne tecrübeli teknik direktör Can Cangök getirildi. Daha önce A takım düzeyinde takımı çalıştıran Can Cangök bugünden itibaren altyapının koordinatörü olarak görev yapacak.

Balıkesirspor Baltok Başkanı Başkan Mustafa Bahçeci, kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyerek Can Cangök’ün altyapı koordinatörlüğüne getirildiğini açıkladı. Yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda konu ile ilgili detaylar verildi. Bahçeci, daha önce altyapıya önem vereceklerini belirttiklerini ifade ederken, bugün bunun için önemli bir adım atmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci, “7 Mayıs’taki kongremizde bu görev bana ve yönetimimize verildiği zaman konuşmalarımda bazı noktalara dikkat çekmiştim. Bu noktalardan biri de altyapıydı. Bugün de Balıkesirspor’un altyapısıyla ilgili aldığımız bir kararı sizinle paylaşıyoruz. Can Cangök hocamızla anlaştık. İlk yönetici olarak göreve başladığımda takımın başında Can hoca vardı. O günden bugüne kadar da kendisinin Balıkesirspor sevgisini bilen birisiyim. Bugün de başkan olarak Can hocamla çalışacağız. Altyapıyı tamamıyla Can hocamıza emanet ediyoruz. Altyapıda çok güzel gelişmeler olacağını biliyorum. Bunu da Can hocamızdan istedik. Altyapıda Türkiye’de çok güçlü isimler var. Bizim de istediğimiz Balıkesirspor’un bu isimlerinde yanında anılması. Balıkesirspor’da her sene en az 2 tane A takım düzeyinde oynayabilecek futbolcu yetişmesini istiyorum. Altyapıda bu şekilde faaliyetin devam etmesini istediğimizi belirttik. Can hocamızda da bu heyecanı gördük ve anlaştık. Aramızda hiçbir pürüz yok. Kendisi de ben Balıkesirspor’un çocuğuyum dedi bizi üzmedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Altyapının kaptanı Can hocamızdır. Bunu da kamuoyuyla paylaşmaktan çok mutluyum” dedi.

Can Cangök: “Balıkesirspor’un her kademesi benim için değerlidir”

Can Cangök böyle bir göreve layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirtirken, altyapıdan maksimum verimi almak için mücadele edeceklerini söyledi. Balıkesirspor Altyapı Koordinatörü Can Cangök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle bu göreve gelmek benim için çok büyük onur. Kulüp başkanımızın ve yöneticilerimizin bana verdiği değer çok önemli. Balıkesirspor çok büyük potansiyelli olan bir kulüp kendi oyuncularımızı kendimizin yetiştirmesi açısından. Ben de yönetimimizin verdiği değere layık olmaya çalışacağım. Balıkesirspor’umuzun altyapısını en iyi şekilde nasıl geliştiririz bunun için çalışacağız. Günümüz teknolojisine uygun şekilde hareket edeceğiz. Bu iş gönül işi. Hep beraber faydalanmalıyız, hepimiz destek olmalıyız. Balıkesirspor’da yetişecek genç çocukları en iyi şekilde A takıma hazırlamak için ekibimle birlikte elimizden geleni yapacağız. Önümüzde 5 senelik bir yapılanma süreci görüyorum. Bu yönetiminde sağlıklı şekilde oralara geleceğine inananlardanım. Bunu hissettiğim için hiç tereddütsüz altyapıya geçtim. Balıkesirspor’un her kademesi benim için değerlidir. Son dönemde Furkan, Uğur, Oğuzhan gibi isimleri 1. Lig seviyesine getirdik. Geçmiş dönemlerde de Olcan Adın, İlhan Eker, Egemen Korkmaz gibi isimler Süper Lig görmüş isimler. Bu oyuncular da Balıkesir’de yetişti. Yeni isimleri fazlalaştırmak zorundayız. Ekonomik şartlar git gide zorlaşıyor. Bunun için kendimiz yetiştirmek zorundayız. A takımdaki altyapı oyuncu sayısı arttıkça kulüp yönetimi de daha kolay olacaktır. Futbolcu maliyetleri Türkiye’de çok yüksek. Buna herkesin katkı sağlayacağına inanıyorum. Balıkesirspor’u el birliğiyle iyi yerlere taşımamız gerekiyor.”