Balıkesirspor Baltok'ta hedef kupa

Eleme Turu'nda yarın saat 17.00'de evinde AMED Sportif Faaliyetleri oynayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesi A klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok- AMED Sportif Faaliyetler maçının bilet satışları devam ederken, bu maç için kağıt bilet satışı da yapılacak. Müsabakasının bilet fiyatları; 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 10 TL, 3. Kategori 7.5 TL ve 4. Kategori 5 TL'den satışı çıktı. Ayrıca İl Güvenlik kurulunun aldığı karar nedeniyle karşılaşmaya rakip taraftarları alınmayacak.