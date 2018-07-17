Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı

Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta 2018-2019 sezonu kombine kart satışı başlıyor.

Balıkesirspor Baltok’ta yeni sezon kombineleri 23 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. 4 kategoriden satılacak olan kombine fiyatları 150 TL ile bin 250 TL arasında değişiyor.

Balıkesirspor Baltok resmi sitesinde yapılan açıklamada kombine fiyatları ile ilgili şu detaylara yer verildi:

1.Kategori: 1.250 TL (Kapalı Tribün)

2. Kategori: 500 TL (Kapalı Tribün)

3.Kategori: 200 TL (Maraton Tribünü)

4.Kategori: 150 TL (Kale Arkası Tribün)