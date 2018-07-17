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17 Temmuz 2018 15:51

Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı

Spor Toto 1.

Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı

17 Temmuz 2018 15:51

Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta 2018-2019 sezonu kombine kart satışı başlıyor.


Balıkesirspor Baltok’ta yeni sezon kombineleri 23 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. 4 kategoriden satılacak olan kombine fiyatları 150 TL ile bin 250 TL arasında değişiyor.



Balıkesirspor Baltok resmi sitesinde yapılan açıklamada kombine fiyatları ile ilgili şu detaylara yer verildi:


1.Kategori: 1.250 TL (Kapalı Tribün)


2. Kategori: 500 TL (Kapalı Tribün)


3.Kategori: 200 TL (Maraton Tribünü)


4.Kategori: 150 TL (Kale Arkası Tribün)




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