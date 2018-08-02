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02 Ağustos 2018 19:44

Balıkesirspor Baltok’tan Rona Yırcalı’ya forma jesti

Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci Balıkesir Elektromekanik San.

Balıkesirspor Baltok’tan Rona Yırcalı’ya forma jesti

02 Ağustos 2018 19:44

A.Ş. İşletmesi Sahibi ve Kulübün Onur Kurulu Asil Üyesi olan Rona Yırcalı’yı makamında ziyaret etti.


Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Elektromekanik San.A.Ş. İşletmesi Sahibi ve Kulübün Onur Kurulu Asil Üyesi olan Rona Yırcalı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Bahçeci Rona Yırcalı’ya Balıkesirspor çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretin ardından Başkan Bahçeci, Rona Yırcalı’ya isminin yazıldığı 10 numaralı Balıkesirspor Baltok forması hediye etti.




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