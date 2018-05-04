Balıkesirspor - Grandmedical maçının ardından

Lig’in 34. haftasından Balıkesir Atatürk Stadyumunda Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor’u 4-1 yendi.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Balkesirspor’un son maçında hem rakibine, hem de futbola saygı gösterdiğini söyledi.

Bulak açıklamalarının devamında, "Rakibin gücü ve bizim kazanıp kazanmamakta elde edeceğimiz ya da olduğumuz bir pozisyon yok. Ama son maçta işin ciddiyetini uygun bir şekilde hem rakibe, hem futbola saygı göstererek yaptık. Biz tabii birçok yokluklardan geldik. Transfer yapma hakkımız yoktu. Oyuncunuz elinizden gitti, yapacağınız çok fazla bir şey yok. Oyuncunuz maaşından, taksitinden almadan çok fazla diyeceğim bir şey yok. Primler düşük diğer rakiplere göre. Ama burada İstanbulspor, Ankaragücü ve Muğla maçlarında Hakem arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatalarda kaybettiğimiz puanlar oldu" dedi.

Grandmedical Manisaspor cephesi

Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı ise gençleri takıma kazandırmak adına önemsedikleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Taşçı, “Bugün Balıkesirspor ile oynamaya son maça geldik. Onların da iddialarının kalmamasından dolayı belli ki çok keyifsiz bir maç olmuş olabilir. Çünkü bizim 3-4 hafta önce küme düşmüş olmamız, bu maçı formalite maçı gibi göstermiş olabilir. Ancak biz daha önce de söylediğimiz gibi gençlerimizi kazanma amaçlı ve gelecek yılın planlarını yapmak düşüncesiyle hareket ediyoruz. Belki öyle algılanmıyor ama bugünkü maçın sonucunda da gördük ki çok ümit varız. Hem Manisasporumuzdan, hem gençlerimizden, hem onlara abilik yapan kaptanlarımızdan çok ümit varız. O anlamda büyük kazanç oldu bizim için. Balıkesirspor çok kaliteli çok klas bir ekip. Başlarında da değerli ve kaliteli bir hoca var. Onların kalitesini düşürmek için söylemiyorum ama onların da gardı düşüktü. Buradan biz en kötü bir beraberlik alıp takımımız olarak, gençlerimiz olarak keyifli ve daha öz güvenli bitirmeyi amaçlamıştık. Kısmet olmadı" dedi.