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31 Temmuz 2018 14:40

Balıkesirspor kaptanı transfer söylentilerine noktayı koydu:

Balıkesirspor Baltok’un tecrübeli kaptanı Bülent Cevahir, Süper Lig’den gelen teklifi reddetti.

Balıkesirspor kaptanı transfer söylentilerine noktayı koydu:

31 Temmuz 2018 14:40

Başarılı defans oyuncusunun adı Yeni Malatyaspor ile anılmıştı. Tecrübeli oyuncu iddiaları doğrulurken, gelen teklifi reddettiğini açıkladı.


Bülent Cevahir, hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koydu. Yeni Malatyaspor’a transferi ile ilgili yer alan haberlerin doğru olduğunu, ancak Balıkesirspor Baltok’ta mutlu olduğunu belirten Bülent Cevahir, “Her an benden haber beklediler, ama ben kulübümde mutluyum. Bir sezon daha kaptanı olduğum kulübüm için mücadele edeceğim. Yeni Malatyaspor’un bana gösterdiği ilgi alaka, transfer dedikoduları, bunların hepsi doğru ama bir yere gitmiyorum” dedi.


4 yıldır Balıkesirspor’un formasını terleten Bülent Cevahir “Burada olmaktan mutluyum. Bir sene daha bu kulübümün formasını terleteceğim. Bütün hocalarıma, taraftarlara herkese teşekkür ediyorum. Sonuçta burada 4 yılımı geçirdim. Buralara gelmemde Balıkesirspor’un önemi büyüktür. İyi performans gösterdiğimiz zamanlar da oldu kötü performans gösterdiğim maçlarda oldu ama sonuçta beni ben yapan kulüplerden biri de Balıkesirspor’dur. Onun için bu zor zamanında Balıkesirspor’u bırakmanın doğru olmayacağını düşündüm. Son kararım 1 yıl daha burada olmak. Hayırlısıyla inşallah Süper Lig’i görürüz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcular, hocalarımız, başkanımız ve yöneticilerimiz hep birlikte bunun için uğraşıyoruz. Umarım Süper Lig’e çıkarız ve Süper Lig’de de Balıkesirspor forması giymeye devam ederim” dedi.




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