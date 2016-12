Balıkesirspor ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak istiyor

TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, ligin 16. haftasında karşılaşacakları Elazığspor maçı öncesinde galibiyetin önemine vurgu yaptı. Cangök, Elazığspor’u yenip ligin ikinci yarısına moralli başlamak istediklerini söyledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, Balıkesirspor tesislerinde yaptığı açıklamada hafta sonu oynanacak Elazığspor maçının çok önemli olduğunu ve ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. Cangök, "Devrenin son maçı olan Elazığspor ile devam edeceğiz. 2-3 haftadan beri gol atamama sorunumuz var. Takımım gol pozisyona giriyor. Urfaspor maçında da, Manisaspor maçında da oldu. 2 maçta da berabere kaldık. Futbol işte böyle bir şey. Pozisyona girdiniz mi golü atacaksınız. Manisaspor maçında şans golünü de attık. Ama keşke Bekamenga’nın direkten dönen kafa şutu gol olsaydı. Karşı karşıya kaldığı toplar gol olsaydı gene 2-3 farklı galip gelebilirdik. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Golleri takım atıyor, gol yiyorsa da takım golü yiyor" dedi.



"Bekamenga’ya gol atamadığı için suç bulmuyorum"

Takımın golcü oyuncusu Bakemenga’nın zor pozisyonlarda güzel goller attığını söyleyen Cangök, "Bekamenga’ya gol atamadığı için suç bulmuyorum. Bekamenga en zor pozisyonlarda çok güzel goller attı. Elazığspor karşılaşması ilk yarının son maçı olması nedeniyle çok değerli. Hem de Balıkesirspor’un olmazsa olmaz maçı. İnşallah bu maçtan 3 puan alırız. Elazığspor’u yenerek ikinci yarıya moralli girmek istiyoruz. Ama Elazığspor bu ligin en iyi takımlarından olduğunu biliyorum. Bu maçın önemini ve rakibin iyi ekip olduğunu futbolcularıma anlatıyorum. Elazığspor zor günlerden geçmiş takım. Teknik kapasitesi yüksek bir takım. Bana göre ligin iyi bir takımı. Bunu da son haftalarda deplasmanlarda aldığı galibiyetlerle gösterdi. Bu maç sonrası ligin ikinci yarısının hazırlıklarına hemen başlamak zorundayız. Bu hafta hava şartlarının olumsuzluğu yüzünden iki antrenman ile hazırlandık. Bu maçta Oğuz ile ameliyat olan Muhammet Ali’den faydalanmamız zor görülüyor. Kadromuzun darlığı ön planda. Biliyorsunuz kulübümüzün transfer yasağı var. Yönetici arkadaşlarımız transfer yasağının kalkması için çalışmalara devam ediyor. Şuan ki kadromuza en az 4-5 oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Alt yapıdan şu anda bazı futbolcularım antrenmanlara katılıyor. Bu sorunlarımızın cevabı bir kaç hafta içinde belli olur. Takım olarak, ben geldiğim günden beri ofansif futbol oynatmaya çalışıyorum. İkinci yarıya sağlıklı bir kadro yapılanması nasıl yaparız diye yönetici arkadaşlar ile görüşüyoruz. Bu takımda ilk 11’de oynayacak 4-5 oyuncuya acil ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Cumartesi günü Balıkesirspor Atatürk Statında oynayacağı Elazığspor maçına Ali Hikmet Paşa tesislerinde Teknik Direktör Can Cangök nezaretinde ısınma koşusu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda oynanan oyunlarla son buldu.