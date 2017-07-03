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03 Temmuz 2017 21:15

Balıkesirspor Top Başı yaptı

TFF 1.

Balıkesirspor Top Başı yaptı

03 Temmuz 2017 21:15

Lig takımlarından Balıkesirspor 2017-2018 futbol sezonu hazırlıklarına Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde akşam saatlerinde başladı.


Balıkesirsporlu futbolcular ve teknik heyet 2017-2018 futbol sezonu çalışmalarına akşamüzeri Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde toplanarak başladı. Balıkesirspor’da yeni sezon hazırlıkları kesilen koç ve okunan duaların ardında başladı. Teknik Direktör Can Cangök yönetimindeki futbolcular koşunun ardından yapılan ısınma hareketleri ile antrenmanı noktaladı.


Balıkesirspor Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ve bazı yöneticiler de idmanı izledi.




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