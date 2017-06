Balıkesirspor’a destek için maaşını verdi

Balıkesirspor’a, Altıeylül Belediyesi olarak sahip çıkan Başkan Zekai Kafaoğlu, öncülük ettiği destek kampanyası kapsamında söz verdiği maaş ve belediye başkan yardımcılarının para yardımlarını, Balıkesirspor tesislerinde Başkan Feyyaz Çiftçi’ye teslim etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun başlattığı yardım kampanyasına Ipod almak için kumbarasında biriken paraları bağışlayan Yusuf İnce, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, Fikrettin Kocaman, Osman Zeki Şahin ve İsmail Berber ile birlikte geldi.

Balıkesirspor tesislerinde Başkan Feyyaz Çiftçi tarafından karşılanan Başkan Kafaoğlu destek kampanyası kapsamında toplanan bağışların teslim töreninde yaptığı konuşma ile teslim etti. Kafaoğlu, "Balıkesirspor bu şehrin en değerli markası. İsmail Akçay’ın dediği gibi spor artık her şeyin önüne geçti. Spor artık spor olmaktan çıktı. Şehirlerin ve ülkelerin reklam aracı. 90 dakika boyunca maçı anlatan spikerler ve sunucular kaç defa Balıkesirspor diyor, Balıkesir diyorlar. 90 dakika boyunca televizyonlarda reklam yaptırmak isteseniz ne kulübün bütçesi yeter, ne şehirlerin bütçesi yeter. Balıkesir’in en değerli markası ne diye sorarsanız? Cevabı tabi ki Balıkesirspor olur. Onun için bu değere hepimizin sahip çıkması gerekir. Şehrin bütün dinamikleri Balıkesirspor için harekete geçmeli. Biz yerel yöneticiler yasalar, yönetmelikler çerçevesinde bütçeleri olan ve bu çerçevede harcayan kurum ve kuruluşlarız. Yerel yöneticiler de bu işin lokomotifi motoru olmalı. Biz şehrin oyları ile seçilen insanlarız. O zaman şehirde yaşayan insanları doğru yönlendirmemiz lazım. Şehrin markalarına değerlerine sahip çıkmak için ön ayak olmamız lazım. Balıkesirspor’a bir dikkat çekmek lazım, bir sinerji olmak lazım. Bizim yaptığımız yardımın maddi değeri küçük olabilir. Burada önemli olan niyetlerin halishane ve samimi bir şekilde ortaya konularak şehrin bütün dinamiklerini hayata geçirmek. Ben bu destek çağrımı yalnızca Balıkesir’de yaşayan hemşirelerimize yapmadım. Bunun dışında Türkiye’nin her yerinde Avrupa’da,dünyanın her bir yanında yaşayan tüm Balıkesirlilere yaptım. Balıkesirspor inşallah bu sıkıntılı günleri atlatarak, yoluna devam edecektir. Hedefimiz Balıkesirspor’un süper lige çıkmasıdır" dedi.

Çiftçi: "Manevi olarak da çok anlamlı"

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi de Başkan Kafaoğlu’nun başlattığı kampanya için kendisine teşekkür etti. Başkan Çiftçi, "İşin maddi yönünden çok manevi olarak da çok anlamlı. Bir farkındalık oluşturmak anlamında yaptığınız destek için size ve Altıeylül Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız şeyi çok önemsiyoruz. Bu sadece bir maaş, iki maaş bağışlamak değil. Manevi anlamda bir kıvılcım çakılması anlamında çok önemli. Balıkesirspor şehrimizin en değerli markası. Balıkesirspor Balıkesirlileri aynı potada toplayabildiği bir değer ve marka. Kulüp bizim değil, şehrimizin kulübü. Hep beraber destek çıkarak, sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesirspor’a üyelik formunu, Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ile birlikte imzalayarak, Balıkesirspor’a üye oldu.

Balıkesirspor Kulubü tablet almak için kumbarasında biriktirdiği parasını Balıkesirspor’a bağışlayan Yusuf İnce’ye 1 sezonluk kombine kart hediye ederek, Balıkesirspor alt yapısına aldı.