Balıkesirspor’da Doğa ve Muhammed Ali de imzaladı

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor Baltok genç yıldızı Furkan Çil’den sonra Doğa İşeri ve Muhammed Ali Doğan ile de sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Baltok, Başkan Mustafa Bahçeci yönetiminde iç transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Balıkesirspor geçen sezon takım kadrosunda bulunan Doğa İşeri ile 2 yıllık, Muhammed Ali Doğan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Baltok kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, mukavelesi 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olan Doğa İşeri ile 2 yıllık, Muhammed Ali Doğan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Balıkesirspor Baltok iç transfer çalışmalarında daha önce Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe ve Furkan Çil ile sözleşme yenilemişti.