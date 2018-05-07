Balıkesirspor’da yeni Başkan Mustafa Bahçeci

Lig takımı Balıkesirspor’un yapılan Olağan Genel Kurulu toplantısında Remzi Boncuk’un yerine Mustafa Bahçeci oy çokluğu ile Balıkesirspor Kulübü başkanlığına seçildi.

Balıkesirspor, yapılan olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçti. Divan başkanlığına Mehmet Çalışkan, divan üyeliklerini de Hüseyin Dayanç ve Nefi Egemen yaptı. Kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

2017 yılından buyana başkanlık görevini yürüten Remzi Boncuk yaptığı veda konuşmasında Balıkesirspor’un şehrin takımı olduğunu hatırlatarak şehrin dinamiklerinin bu takıma destek vermesi gerektiğini söyledi. Boncuk, “Balıkesirspor’a layık bir başkan olmaya çalıştım. Mali açıdan yapılabilecek şeyler sponsorluk, maç hasılatı ve gelirleri arttırmak, maalesef planlarımızın bir kısmı gelişmedi ve kalıcı gelir sağlayamadık. Göreve geldiğimizde transfer tahtası kapalıydı. Son anda yapılan 5 transferden 4’ü kadroda devamlı oynadı. 3 puan cezası sonrası gelebilecek 12 puan ve küme düşme cezaları hem Edip Uğur hem Zekai Kafaoğlu’nun destekleriyle önlendi. Uğur ve Kafaoğlu olmasaydı sezonu tamamlamak imkansız olurdu. Bu yıl en çok alkışı U21 takımımız aldı ve liginde şampiyon oldu. Bu takımımızı tebrik edip bu başarının devamını dilerim. Bu sezon ne seyirci ne de şehirden istediğimiz desteği bulamadık. Ne yaşanırsa yaşansın Balıkesirspor menfaati her şeyin üstündedir” dedi.

Başkan Boncuk, daha sonra gelir-giderlerle rakamları açıkladı. 38 milyon 580 bin lira geliri olan kulübün, eski ve güncel borçlarla birlikte 38 milyon 580 bin lira olduğunu açıkladı. Boncuk ayrıca, kendi hazırladığı bir borç gider listesine göre Balıkesirspor’un bekleyen halen 31 milyon TL borç yükü olduğunu ifade etti.

Kafaoğu: “Balıkesirspor’un borçları korkulacak bir borç değil”

Kongrede daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, herkesin hata yapabileceğini söyleyerek, futbolda bunun daha fazla yaşandığını söyledi. Kafaoğu, “1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir iliz. Borç var diye endişe etmeyin. Korkulacak borç değil” dediği konuşmasında şunları söyledi:

“Balıkesirspor Balıkesir’de yaşayan 1 milyon 205 bin kişi olduğu gibi dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Balıkesirlilerin takımı. Buralarda sen ben kavgası yaparak bu sevdamıza zarar veremeyiz. Kuruluşundan buyana emek veren başkan ve yönetimine tebrik ediyorum. Kolay bir iş değil. Her babayiğit’in harcı değildir. Sorumluluk gerektirir. İnsanın uykusu kaçar. Futbolcuların kaprisi, oyuncuların havası taraftarın ayrı sesi var. Taraftarsız seyircisiz oynanan maçlar seyir zevki olmuyor. Bütün paydaşlar güçlerini birleştirmeli. Herkes Balıkesirspor için nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünmeli. Eleştirmek kolay herkes katkı sağlamalı. Bütün müesseselerimizle Balıkesirspor’un arkasında olmalıyız. Balıkesir’de ekmek yiyen Balıkesir’de üretim yapan, istihdam oluşturan, iş adamlarının taşın altına elini koyması lazım. Bizler de yerel yönetimler olarak 20 ilçe belediye ile herkesi taşın altına koymayı davet ediyoruz. Büyükşehir olarak bu işin yanında olacağız. Biz 1 milyon 205 bin insanın belediye başkanıyız. Biz birbirimizi dövüyoruz. Birbirimize karşı sevgi ve barış dilin kullanmamız lazım.”

Divan Başkanı Mehmet Çalışkan’ın verdiği önerge ile Balıkesirspor’da futbol oynamış kişilerden aidat alınmaması için ayrı bir karar alındı.

Bahçeci: “Balkes’te hedefimiz tesisleşme ve kalıcı gelir oluşturmak”

Balıkesirspor’un yeni kulüp başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Baltok Genel Müdürü Mustafa Bahçeci Balıkesirspor’un mali açıdan zor bir dönemde olmasına karşın yeni sezonda hedeflerinin tesisleşme, alt yapı ve kalıcı gelirler oluşturmak olduğunu söyledi. Kırmızı-beyazlı takımda 4 ayrı sezonda görev yaptığını ifade eden Bahçeci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“52 yıllık tarihi pek çok başarılarla dolu bu kulüp Türk futbolunda önemli bir yerdedir. U21 takımını şampiyon olması nedeniyle kendilerini, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Balıkesirspor Baltok, Balıkesir’e Balıkesirlilere çok yakışıyor. Balıkesirspor’un soylu ve onurlu mücadelesinde elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Tesisleşme ve kalıcı gelirler konusunda çalışmalar yapmalıyız. Kalıcı başarı için kenetlenmeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Kongremizin şehrimizi ve kulübümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Her şey Balıkesir için her şey Balıkesirpsor için.”

Kongrenin sonunda eski yıllarda kulübe başkanlık yapan 7 başkan yeni seçilen Mustafa Bahçeci ile birlikte poz verdi.

Balıkesirspor’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mustafa Bahçeci

Kemal Büyükakın, İsmail Meral, Rıza Tekin, Cemal Kocataş, Faruk Özen, Erol Çetin, İsa Tamer Çelik, Hüseyin Gündoğan, Raif Özkan, Mustafa Akyan, İbrahim Toplar, Hazım Köse, Mahmut Özbulut, Osman Ödemiş, Onur Ortaköylü, Fahri Akar, Göktuğ Şeremetli, Ali Altıntaş, İbrahim Mutlu ve İsmail Güleç.