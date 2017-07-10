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10 Temmuz 2017 22:32

Balıkesirspor’da yeni başkan Remzi Boncuk

TFF 1.

Balıkesirspor’da yeni başkan Remzi Boncuk

10 Temmuz 2017 22:32

Lig takımı Balıkesirspor’un yapılan Olağan Genel Kurulu’nun ikinci toplantısında Dr. Feyyaz Çiftçi’nin yerine Remzi Boncuk oy çokluğu ile Balıkesirspor Kulübü başkanlığına seçildi.


Balıkesirspor, yapılan olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçti. 62 delege katıldı. Divan başkanlığını Dr.Mehmet Çalışkanın yaptığı kongreye Ali Rıza Deniz, Cem Özışıklıoğlu ve Murat Atik yaptı.


2015 yılından başkanlık görevini yürüten Feyyaz Çiftçi, yaptığı veda konuşmasında Balıkesirspor başına Kasım ayında kulübün kasasında 5 kuruş yokken göreve geldiklerini belirterek, “Bütün şehrin umudunu yitirdiği bir ortamda göreve geldik. Borcu tavan yapmışken ve deplasmana gidecek paramız yokken göreve geldik. Takımın hocası yokken göreve geldik. Taraftarı küsmüş neredeyse bütün umutları bittiğinde göreve geldik. İsmimiz seçim meydanlarında zikredildiği için göreve geldik. Takımımızı dağılmaktan kurtarıp takımıza Play-off’a oynattık. Camiamızı bir araya getirmek için her şeyi yaptık. Balıkesispor’a Balıkesir’in insanları getirdik. Alt yapıya gereken önemi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi Balıkesirspor’un aleyhine oldu. Maddi problemlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımızın teşvikleri ile sponsorla bulduk. En büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Balıkesispor’u hiçbir menfaat beklemeden sevdik. Balıkesirsporu kurtarmak adına kendimizi feda ettik. Balıkesirspor’a Balıkesirin büyüklerinin sahip çıkacağını biliyorduk. Gün Balıkesirspor için harman zamanıdır. Çeşme akarken doldurunuz Balıkesirspor’u kalıcı gelir kaynaklarını kazandırınız. Balıkesirspor’un FIFA’ya olan borçları kapatınız. Balıkesirspor’un geleceği kurtulsun. Bütün çalışanların ve futbolcuların borcunu kapattık. Futbolcular ile sözleşme imzaladık. Balıkesirspor’un toplam borcu bu gün için 220 milyon 300 bin liradır. Benden yana hakkım helal olsun. Siz de haklarınızı helal ediniz” şeklinde konuştu.


Balıkesirspor kongresinde tek liste ile seçime giren Remzi Boncuk oy çokluğu ile Başkan seçildi. Başkan Bocuk yaptığı teşekkür konuşmasında Balıkesirspor’a teşekkür eden bütün başkanlara ve Başkan Feyyaz Çiftçi ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur tarafından aday gösterilmem sonra bugün bana ve arkadaşlarıma vermiş olduğunuz bu şerefli görevi yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Balıkesirspor bu şehrin en büyük ortak değeridir. Geçmişi ve küskünlükleri bir kenara bırakarak, Balıkesirspor’a sahip çıkalım. Geçmişte yapılan hataları bir kenara bırakalım. Hepimiz aynı gemideyiz ve suyun üstünde kalmak için beraber olmalıyız. Bu yıl Balıkesirspor’a 35-40 milyon lira paraya ihtiyacımız var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur Ramazan ayı içerisinde yaptığı açıklama ile Balıkesirspor’un borçlarını kapatacaklarını açıkladı. Sürekli gelir kaynaklarına sahip olmalıyız. Balıkesirspor’un kendi kendine yeten bir Balıkesirspor yaratmak için çalışacağız. Alt yapıdan futbolcu yetiştirmek ve satarak gelir elde etmeliyiz. Balıkesirspor taraftarından sabırlı olmaları ve takımlarına sahip çıkmalıdır. Kadromuzun bu lig için yeterli olduğunu düşünüyorum.Önümüzdeki 3 yıl içinde Süper Lige çıkacağımıza inanıyorum. Balıkesirspor’u bu kulübün içerisinden yetişen Balıkesir sevdalısı Can Cangök ile çalışmaya devam edeceğiz. Balıkesirspor’umuzun bir kuruşunu heba etmeyeceğime huzurunuzda söz veriyorum” şeklinde konuştu.



Yapıla seçim sonrası Balıkesirspor yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:


Başkan: Remzi Boncuk


Nazmi Yarış, Emre Marmaralı, Başar Atikbay, İrfan Gündoğan, Harun Kızılgül, İrfan Sarıgül, Ramazan Ülker, Mahmut Özbulut, Özkan Savran, Hidayet Çoban, Yusuf Demirbaş, Ali Altıntaş, Umut Kırtıl, Sezai Doğan, Murat Ustalı, Fahrettin Şahan, Metin Yeşilağaç, Orhan Yıldıran, Murat Adısanoğlu ve Sadettin Akbaba.




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