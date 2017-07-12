Lig takımlarından Balıkesirspor’un Afyon kampı başladı.

Balıkesirspor, Teknik Direktörü Can Cangök ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasından sonra takım çalışmaların 2. etabı için Afyon’a gitti. Afyon’a giden Balıkesirspor kafilesinde 25 oyuncu yer aldı. Afyon’da ilk etap kamp çalışmalarının 12 gün süreceği ve kamp süresinde bir hazırlık maçı yapmanın planlandığı öğrenildi. Afyon’da yapılan ilk sabah antrenmanında kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Can Cangök nezaretinde koşu, ısınma, 5 e 2 pas çalışması, pas çalışması yaptı. İdman 2 set dayanıklılık çalışması ve yarı sahada oynanan dar alanda kontrollü pas oyunuyla tamamlandı.