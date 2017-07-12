Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 13:59

Balıkesirspor’un Afyon kampı başladı

TFF 1.

Balıkesirspor’un Afyon kampı başladı

12 Temmuz 2017 13:59

Lig takımlarından Balıkesirspor’un Afyon kampı başladı.


Balıkesirspor, Teknik Direktörü Can Cangök ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasından sonra takım çalışmaların 2. etabı için Afyon’a gitti. Afyon’a giden Balıkesirspor kafilesinde 25 oyuncu yer aldı. Afyon’da ilk etap kamp çalışmalarının 12 gün süreceği ve kamp süresinde bir hazırlık maçı yapmanın planlandığı öğrenildi. Afyon’da yapılan ilk sabah antrenmanında kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Can Cangök nezaretinde koşu, ısınma, 5 e 2 pas çalışması, pas çalışması yaptı. İdman 2 set dayanıklılık çalışması ve yarı sahada oynanan dar alanda kontrollü pas oyunuyla tamamlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!