Balıkesirspor’un yeni yönetiminden Başkan Uğur’a ziyaret

Balıkesirspor’a her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Uğur, Balıkesirspor Taraftarlar Derneği’nin satın aldığı dernek irtibat ofisinden doğan 40 bin liralık kredi borcunun kapatılması için bağışta bulundu. Parayı teslim alan Kulüp Başkanı Boncuk, taraftarların kullanımı için alınan ofisin kulübün ilk gayrimenkulü olacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette konuşan Başkan Uğur, “Balıkesirspor için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şehrin takımı. İtiyoruz ki yöneticilerde paradan anlayan adam olsun. Para ve insan yönetimini bilen insanlar olsun. Antrenör ve futbolcu yönetimini bilen insanlar olsun. Parayı yönetemezsen, futbolcuyu yönetemezsen çuvallıyorsun. İnşallah ekip güzel. Hiç kimsenin de bir itirazını görmedim. Ne başkana ne de yönetim kurulu üyelerine itirazı yok. Bizde elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeni yönetim oluşmadan desteği vermeye başladık. Üreteceğiz. Bugüne kadar hangi işi elimize aldıysak hepsini başarı ile yaptık. Futbol işine girmemiştik, girdik. İnşallah bu ekip kendi içinde uyumlu olduktan sonra başarı sağlar” dedi.

Boncuk: “Şehirde yeni yönetim için konsensüs oluştu”

Başkan Uğur’a kulübe verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Balıkesirspor Başkanı remzi Boncuk’ta yeni yönetim kurulu için şehirde konsensüs oluştuğunu ifade etti. Antrenör ve futbolcularla yeni yönetim olarak bir araya geldiklerini belirten Boncuk şöyle konuştu:“Futbolcularımız ve antrenörlerimiz ile bir araya geldik. Takımı Afyon kampına uğurladık. Ağustos’un 4’ünde dönecekler. Haftasonu yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kampa giderek futbolcularımız ile görüşeceğiz. Huzuru, moral ve motivasyonu sağlamak istiyoruz. Dün Can hocamız ile 1+1 sözleşme imzaladık. Ben şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına verdiğiniz destekten dolayı size teşekkür ediyorum”.

Konuşmaların ardından Başkan Uğur, Balıkesirspor Taraftarlar Derneği’nin satın aldığı dernek irtibat ofisinden doğan 40 bin liralık borcunun kapatılması için bağışta bulundu. Parayı teslim alan Boncuk, taraftarların kullanımı için alınan ofisin kulübün ilk gayrimenkulü olduğunu söyledi. Yapılan bağış ile gayrimenkul için taraftarların bankadan çektikleri krediyi kapatacaklarını ifade eden Boncuk, taraftarların kullanımı için tahsis edilen yerin kulübün ilk gayrimenkulü olduğunu da söyledi. Başkan Uğur paranın Balıkesirspor Taraftarlar Derneği’ne ulaştırılmasını istedi.