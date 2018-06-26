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26 Haziran 2018 13:44

Balıkları yakala, sev, bırak

Avlu Balıkesir’de düzenlenen balık tutma organizasyonuna 500 çocuk katılırken, tutulan balıklar tekrar suya bırakıldı.

Balıkları yakala, sev, bırak

26 Haziran 2018 13:44

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “Çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Çünkü bu doğa bize geçmişten miras değil, geleceğin çocuklarından aldığımız emanettir” dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Balıkesir Avlu’da doğayı koruma, bilinçli sürdürülebilir avcılık ve hayvan sevgisini çocuklara aşılamak, kötü alışkanlıklardan korumak, su ürünleri ile ilgili bilinçlendirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde “Yakala - Sev - Bırak” etkinliği düzenlendi. 2 gün süren etkinliğe 500 çocuk ve aileleri ile birlikte toplam 1500 kişi katılım sağlarken; keyifli ve renkli görüntülerin yaşandığı bu güzel etkinlikte, çocuklar eğitici bir deneyim yaşadılar. Etkinliğe katılan ve oltası olmayan çocuklara oltaları Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tedarik edilirken; tutulan tüm balıklar, tekrardan suya bırakıldı.


Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, doğa ve hayvan sevgisi konularına büyük önem verdiklerini dile getirirken; şunları söyledi: “Balıkesir’de doğayı korumak, geliştirmek ve güzelleştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak oldukça önemli. Bu konuda değişik organizasyonlara yer vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlikte bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza hem balık tutmayı öğretiyor hem de hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız tuttukları balıkları tekrardan suya bırakıyorlar. Doğa bizler için önemli. Çünkü doğa bize geçmişten miras değil, geleceğimiz olan çocuklarımızın bize emanetidir”dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bu etkinliğin yıl içinde belirli aralıklarla etkinliğin sürdürüleceği ifade edildi.




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