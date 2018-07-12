Balkan 2.’si judocu, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

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Balıkesir Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi Sporcularından madalya gelmeye devam Ediyor. Karadağ’ın Niksiç kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonasında Recep Ergin +73 kg da Balkan 2.si oldu. Genç sporcu ve antrenörü Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlunu makamında ziyaret etti. İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Recep Ergin ve antrenörünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

“Engelli bireyler spor yapmak istiyor”

Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu, Müdür Arıcıoğlu’ndan derneklerine bağlı engelli arkadaşlarının spor yapabilmeleri için yardımcı olmalarını istedi. Müdür Arıcıoğlu’da engelli sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, ziyaretleri için Sakatlar Derneği Başkanı Uslu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.