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11 Temmuz 2018 12:57

Balkes bu sezon 21 bin kilometre yol yapacak

Spor Toto 1.

Balkes bu sezon 21 bin kilometre yol yapacak

11 Temmuz 2018 12:57

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok 2018-2019 futbol sezonunda 21 bin 44 kilometre yol gidecek. Balıkesirspor Baltok’un en yakın deplasmanı İzmir olurken en uzak deplasmanı ise Elazığ.


Balıkesirspor Baltok bu sezon 21 bin kilometre yol gidecek. En yakın deplasman 181 km ile İzmir takımları Altınordu ve Altay ile olurken, en uzak deplasman bin 286 km ile Elazığ deplasmanı olacak. Balıkesirspor Baltok İzmir, Afyon, Ankara ve Karabük’e otobüs ile giderken, uzak deplasmanlar Elazığ, Gaziantep, Hatay, Giresun ve Adana deplasmanına uçak ile seyahat edecek.



Balıkesirspor Baltok’un fikstürü belli oldu


Balıkesirspor Baltok’un da yer aldığı Lig’de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon fikstürüne göre Balıkesirspor’un ilk hafta rakibi iç sahada Altınordu oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Kura çekiminde Balıkesirspor Baltok’u Onur Ortaköylü ve Göktuğ Şeremetli temsil etti. 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda, ilk yarı 23 Aralık 2018’de sona erecek, ikinci yarı 18 Ocak 2019’da başlayacak. Ligde sezon ise 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanmış olacak.


Balıkesirspor Baltok’un fikstürü şu şekilde oluştu:


1.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Altınordu A.Ş., 2.Hafta: Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok, 3.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor Futbol Kulübü, 4.Hafta: Tetiş Yapı Elazığspor - Balıkesirspor Baltok, 5.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor, 6.Hafta: Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok, 7.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Altay, 8.Hafta: Adanaspor A.Ş. - Balıkesirspor Baltok, 9.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Boluspor, 10.Hafta: Giresunspor - Balıkesirspor Baltok, 11.Hafta: İstanbulspor A.Ş.- Balıkesirspor Baltok, 12.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği, 13.Hafta: Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok, 14.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Denizlispor, 15.Hafta: Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok, 16.Hafta: Balıkesirspor Baltok - Adana Demirspor,17.Hafta: Hatayspor - Balıkesirspor Baltok.




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