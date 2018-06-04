Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Baltok geçen sezonun 2. yarısında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 sezonu kapsayan sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçen sezon da takımımızı çalıştıran Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın hocamıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.

“Sedat Şahintürk ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandı”

Balıkesirspor Baltok geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan kiraladığı genç yetenek Sedat Şahintürk ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı. Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, geçen sezonu takımımızda geçiren Sedat Şahintürk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” denildi.