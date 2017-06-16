Balkes taraftarlarından Başkan Kafaoğlu’na teşekkür ziyareti

Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sezer Öztürk ve taraftarlar da Başkan Kafaoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler ve Balıkesirspor atkısı taktılar.

Başkan Zekai Kafaoğlu’nun ’Kırmızı-beyazlı takıma destek olalım’ açıklaması büyük yankı uyandırdı. Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sezer Öztürk ve taraftarlar Başkan Zekai Kafaoğlu’nu makamında ziyaret ederek kendisini davranışından dolayı tebrik ettiler.

Taraftarlar Derneği Başkanı Sezer Öztürk, “Başkanımızın yapmış olduğu kampanyadan dolayı kendisini kutluyoruz. Kampanyanın devamının geleceğine inanıyoruz. Balıkesirspor’u iyi günler bekliyor, Balıkesirspor’un maddi sıkıntısı ile ilgili ilk kıvılcımı başkanımız yaktı, Başkanımız ateşe su döktü, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

"Taraftarsız takım olmaz”

Başkan Zekai Kafaoğlu da, "Balıkesirspor bizim aşkımız, tutkumuz, sevdamız. Bir takıma sahiplenmek o takımın iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de yanında olmaktır. Balıkesirspor Balıkesir’in en değerli markası. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Balıkesirlilere de çağrı yapıyorum, gelip takıma destek olsunlar. Taraftarlarımız bizim en büyük destekçimiz oldular, bu desteğe onlar sosyal medyadan katkıda bulundular. Hedefimiz süper lig. Şehirlerin en büyük tanıtımına katkı sağlayan spordur. Televizyonlarda 90 dakika boyunca Balıkesirspor’dan bahsediliyor, yorumlar oluyor, gazeteler yazıyorlar. Taraftar olmadan bir takım hiçtir. Takımın motivasyonunda taraftar önemli. Maçlar seyircisiz oynanınca o maçın zevki olmuyor. Bir şehir yerel yöneticileri, mülki yöneticileri, kulübüyle taraftarlarıyla bütünleşerek var olabilir” diye konuştu.