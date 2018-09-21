İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkes'in hocaları Balya'da öğrencilerle buluştu

Balıkesirspor Baltok’lu teknik heyet, Balya’da lise öğrencileri ile buluştu.

Balıkesirspor Baltok'lu teknik heyet, Balya'da lise öğrencileri ile buluştu.


Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak, Gençlik Gelişi Programı Direktörü Can Cangök, Altyapı Eğitim Planlama Sorumlusu Eşref Erkekoğlu ve genç kaleci Yiğithan Kır Bengi Projesi kapsamında Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesine konuk oldu.


Program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teknik Direktörler Giray Bulak ve Can Cangök için hazırlanan tanıtım slaytı ile başladı. Sonrasında soru cevap bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Altyapı Eğitim Planlama Sorumlusu Eşref Erkekoğlu'nun yaptığı programda teknik direktörler ve kaleci Yiğithan Kır deneyimlerini öğrencilere aktardı.


Panelde öğrenciler Teknik Direktörlere sorular yöneltti. 'Unutamadığınız maç hangisidir?' sorusu üzerine Giray Bulak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ümraniyespor maçını, Can Cangök ise 2-2 biten ve penaltılarla Balıkesirspor'un şampiyonluğu kaçırdığı Akçaabat Sebatspor maçını örnek gösterdi.


Balıkesirsporlu teknik adamlar protokol üyelerine üzerilerinde isimleri olan formaları hediye ederken, Kaymakam Fatih Topuz'da Teknik Direktör Giray Bulak'a tablo hediye etti.


Panele; Balya Kaymakamı Fatih Topuz, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik, Okul Müdürü Ahmet Kürcan, Balyaspor Kulüp Başkanı Necla Köşger, Balyasporlu oyuncular, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.