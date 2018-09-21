Balkes'in hocaları Balya'da öğrencilerle buluştu

Balıkesirspor Baltok'lu teknik heyet, Balya'da lise öğrencileri ile buluştu.

Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak, Gençlik Gelişi Programı Direktörü Can Cangök, Altyapı Eğitim Planlama Sorumlusu Eşref Erkekoğlu ve genç kaleci Yiğithan Kır Bengi Projesi kapsamında Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesine konuk oldu.

Program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teknik Direktörler Giray Bulak ve Can Cangök için hazırlanan tanıtım slaytı ile başladı. Sonrasında soru cevap bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Altyapı Eğitim Planlama Sorumlusu Eşref Erkekoğlu'nun yaptığı programda teknik direktörler ve kaleci Yiğithan Kır deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Panelde öğrenciler Teknik Direktörlere sorular yöneltti. 'Unutamadığınız maç hangisidir?' sorusu üzerine Giray Bulak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ümraniyespor maçını, Can Cangök ise 2-2 biten ve penaltılarla Balıkesirspor'un şampiyonluğu kaçırdığı Akçaabat Sebatspor maçını örnek gösterdi.

Balıkesirsporlu teknik adamlar protokol üyelerine üzerilerinde isimleri olan formaları hediye ederken, Kaymakam Fatih Topuz'da Teknik Direktör Giray Bulak'a tablo hediye etti.

Panele; Balya Kaymakamı Fatih Topuz, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik, Okul Müdürü Ahmet Kürcan, Balyaspor Kulüp Başkanı Necla Köşger, Balyasporlu oyuncular, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.