Balkes'li futbolcular sokaklardan çöp topladı

Her yıl 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan çöp toplama etkinliklerine Balıkesirspor Baltok kulübü kayıtsız kalmadı. Bu yıl yapılan 'Mis Gibi Türkiye' kampanyası dahilinde Balıkesirspor Baltok'lu sporcular ve teknik heyet sokaklardan çöp topladı.

'15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü' için Balıkesirspor kulübü kayıtsız kalmadı. Balıkesirspor Baltok'lu futbolcular ve teknik heyet Balıkesir sokaklarında sigara izmariti, çöp, şişe ve kağıtları toplayarak örnek oldular. Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak yaptığı açıklamada, “Temiz ve yaşabilinir bir kent olarak şehrimizi tüm dünyaya tanıtmak istedik. Şehrimize katkıda bulunmak istedik. Dilerim ülkemizin tüm şehirlerinde kazalarında kutlanması ve insanlar tarafından desteklenmesini diliyorum. Umarım insanlara farkındalık oluştururuz. Bu etkinlik için futbolcularıma, büyükşehir belediyesine, kulüp başkanımız ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, “Balıkesirspor kulübüne, futbolcularına ve Teknik Direktör Giray Bulak'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok takımı futbolcularından Cumali Bişi, “Dünya temizlik gününde sokaklarımızı tutalım. Sokakları çok da kirletmeyelim. İnsanlar ve hayvanlar temiz bir ortam ve havada yaşasın. Güzel ülkemizin dört bir yanını tertemiz bırakalım. Gelecek olan insanlara ve çocuklarımıza tertemiz bir ülke bırakalım” şeklinde ifade etti.

Balıkesirspr Baltok'lu futbolcular ve teknik heyet sokaklardan çöp toplarken, bir yandan da vatandaşlara ‘Geleceği düşün, çöpünü yere atma' yazan bez torbalar ve çocuklara da ‘Çevre miras değil, emanettir' yazılı kumbara hediye ettiler.