Balkes’te hedef Denizlispor

Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçında galip gelerek, kötü gidişe dur demek istiyor.

Balıkesirspor Baltok, pazartesi günü oynayacağı Denizlispor maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Balkes çalışmalarına Ali Hikmet Paşa tesislerinde yaptığı antremanlar ile devam ediyor. Teknik Direktör Can Cangök antrenmanlarda futbolcularına moral motivasyon yüklemesi yaparken, takım kondisyon yükleme çalışmaları, aerobik dayanıklılık hareketleri ve dar alanda çabukluk çalışmaları yaptı. Futbolcuların antrenmanlarda neşeli oldukları görüldü.

Ligin 13. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek Balıkesirspor Baltok’ta Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan, Foxı Kethevoama, Cüneyt Köz ve Abdulkadir Özgen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Denizlispor maçında sarı kart görürlerse Giresunspor maçında cezalı duruma düşecekler. Teknik Direktör Can Cangök futbolcularına kart görmemeleri uyarısında bulundu.