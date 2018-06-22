Balkes’ten Bandırma’ya kutlama

Balıkesirspor Kulübü önceki gün seçilen Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan’ın “Balıkesir ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu çerçevede valimizin, kaymakamımızın, kulüp başkanlarımızın ve tribün liderlerinin katılacağı bir yemekte bir araya gelmek istediğimizi Balıkesirspor Kulüp başkanına ilettim. Ayrıca iki kulübün sezon açılışlarında karşılıklı maç yapma teklifimizi de ileteceğiz“ şeklindeki açıklamasına Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci’den olumlu yanıt geldi.

Bahçeci, Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, Başkan Karlahan’a ve yönetim kuruluna başarılar dilediğini ve sezon açılış maçlarını karşılıklı yapmak üzere anlaştıklarını söyledi. Ayrıca Balıkesirspor Baltok, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bandırmaspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’na tek listeyle giren Göksel Karlahan bordo beyazlıların yeni başkanı oldu. Karlahan ve Yönetim Kurulunu kutlar, ebedi dostumuz kardeş Bandırmaspor’a başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.