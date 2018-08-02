BALTOK’tan Bandırmaspor’a 1,9 milyon TL

Ş. ile Bandırmaspor Kulübü arasında sırt reklamı ve isim hakkı sponsorluk anlaşması imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma ilçesinde bulunan Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Baltok A.Ş. ile Bandırmaspor arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Baltok A.Ş. Başkanı Mustafa Bahçeci ile Balıkesirspor ve Bandırmaspor Kulübü yöneticileri katıldı. Toplantıda sponsorluk anlaşması 1 yıllığına 1 milyon 500 bin TL’ydi, ancak gazetecilerin “Bandırmaspor’un kuruluş tarihi 1965, bu desteği 1 milyon 965 bin TL’ye çıkaralım” isteğine kayıtsız kalmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci, rakamı güncelleyerek 1 milyon 965 bin TL’ye yükselttti.

Kafaoğlu şunları kaydetti: “Ş. ile Bandırmaspor ile sponsorluk anlaşması için bir aradayız. 1 milyon 200 bin olan Balıkesir nüfusunun tamamı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına giriyor, sorumluluk alanımızda profesyonel ligde Balıkesirspor ve Bandırmaspor mücadele ediyor. Spor kulüplerinin o şehrin yöneticileri ve insanları tarafından sahiplenilmesi lazım. Kulüpler şehrin en iyi tanınan markalarından. Spor bir tanıtım vasıtası. Bir maç 90 dakika boyunca televizyonda veriliyor, o esnada o şehrin ismi, güzellikler ekrana geliyor ve spor programlarında yer alıyor. İşadamlarına da çağrıda bulunuyorum ve üretim yaptıkları şehirlere, yerleşim yerlerinin değerlerine ve markalarına sahip çıksınlar, çünkü bu sosyal sorumluluk. Bandırma’da üretim yapan firma sahipleri Bandırmaspor’a sahip çıksınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Baltok şirketi ile Bandırmaspor arasında 1 yıllık göğüs reklamı ve isim hakkı olarak sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Balıkesirspor da bizim Bandırmaspor da bizim asla ayırt etmiyoruz. Bu ilk etapta bir başlangıç. Her zaman iki marka değerimizin yanındayız, her zaman birbirimize destek olmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz bu konuda samimiyiz, siyaset olsun diye yapmıyoruz. Ben yaptığım işleri hep hasbi yaparım hesabı yapmam. Samimi şekilde ve imkânlarımız ölçüsünde destek veriyoruz.”

Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, “Bandırmaspor’un ciddi borcu var. Bunu bilerek göreve geldik ve Bandırmaspor’u sahipsiz bırakmadık. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu bize görüşmelerde çok sıcak davrandı ve Balıkesirspor ile Bandırmaspor arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasını istedi. Anlaşmaya ihtiyacımız vardı, bu para ile birlikte transfer yasağımızı ve saha borcumuzu ödeyeceğiz. Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na ve Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci’ye teşekkür ediyoruz” dedi.