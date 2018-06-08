Balıkesir’de Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi ve İzlenmesi (BENGİ) projesi kapsamında, Şamile Altıntaş İlkokulunda, yürütülen projelerin bir araya toplandığı ve ilki geçen yıl çıkarılan proje dergisi Şamile Altıntaş İlkokulunda BENGİ dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.

Bu yıl da okulda yapılan birbirinden güzel projelerin yer aldığı dergi ilçedeki kurumlara, sivil toplum örgütlerine, camii ve kahvehanelere dağıtıldı. Derginin editörlüğünü yapan sınıf öğretmeni Mehmet Eskitürk, derginin çok beğenildiğini anlattı. Eskitürk, ”Eğitim öğretim yılı sonuna yaklaştıkça çevremizde Bengi Dergimizin yayınlanması beklentisi de artmıştı. Dergimizi yayınlamak için yılın son projesini de tamamlamayı bekliyorduk. Son projemizin ardından beklenen dergimizin ikinci sayısını bugün itibariyle yayınlamaktan mutluyuz” dedi.

Okul Müdürü Şahin Uçar da, “Yaptığımız projeler bir süre sonra halkımızda bir beklenti haline dönüşüyor. Biz de Bengi projelerinin kalıcılığı için devamlılığın önemli olduğu bilinciyle bu yıl da yaptığımız bütün projeleri halkımıza duyurmak için dergimizin ikinci sayısını yayınladık.. Proje çalışmaları nedeniyle veli ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Başarılı projeleri ve özverileri nedeniyle öğretmen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İçimizdeki potansiyeli BENGİ projesi aracılığıyla ortaya çıkaran Valimiz Ersin Yazıcı’ya, projelerimize destekleri için kaymakamımız Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ümit Çelik’ e teşekkür ediyorum” dedi. Bengi Dergisi, Kaymakam Fatih Topuz ve ilçedeki daire müdürlerine hediye edildi.