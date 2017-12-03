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03 Aralık 2017 11:23

Balya’da eğitime kaymakam desteği

Balıkesir’in Balya ilçesinde, Kaymakamı Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç Kariyer Günleri etkinliği kapsamında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ettiler.

Balya’da eğitime kaymakam desteği

03 Aralık 2017 11:23

Okul Müdürü Ahmet Kürcen tarafından karşılanan Kaymakam Topuz, öğretmenleri sohbet ederken, okulda eğitim öğretimin nasıl gittiğini ve öğretmenlerin ihtiyaçları olup olmadığını sordu.


Daha sonra, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yarım saat kitap okuyan kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü, öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahsederken insana en iyi dostun kitap olduğunu söyledi. Öğrencilerle yaklaşık bir saat hoş zaman geçiren kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü, öğrencilere kariyer danışmanlığı eğitimi verdi. Öğrencilere hedeflerinin ne olduğunu soran kaymakam, hedeflerine ulaşmak için neler yaptıklarını öğrencilerden dinledi. Balyada Eğitim öğretim faaliyetlerini yakından takip eden kaymakam Fatih Topuz, İmam hatip öğrencilerinden gelen “Siz nasıl kaymakam oldunuz?” sorusu üzerine öğrencilere kaymakam oluncaya kadarki hayat serüvenini anlattı. Kaymakamın bu paylaşımını dikkatle dinleyen öğrenciler, kaymakam Topuz’a teşekkür ettiler. Kaymakam Fatih Topuz, Okul Müdürü Ahmet Kürcen’den okul ile ilgili genel bilgiler aldıktan sonra okul personeli ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Kaymakam Topuz, ilçede eğitim kalitesini el birliğiyle artıracaklarını söyledi.




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