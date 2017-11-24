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24 Kasım 2017 12:02

Balya’da emekli öğretmenler unutulmadı

Balıkesir’in Balya ilçesinde, merkez ve kırsal mahallelerinde ikamet eden emekli öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ile okul müdürleri ve öğretmenler tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Balya’da emekli öğretmenler unutulmadı

24 Kasım 2017 12:02

Ziyaretler sırasında eller öpülürken, duygusal anlarda yaşandı.


Emekli öğretmenler böyle bir ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ve hatırlanmanın çok güzel olduğunu ifade ettiler. Kaymakam Fatih Topuz emekli öğretmenlerle sohbet ederken, "Bizleri yetiştiren bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin sadece bu günde değil, her zaman hatırlanması gerektiğine inanıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı günler diliyorum”dedi. Balya da, ilçe merkezi dışındaki mahalleler de ikamet eden emekli öğretmenlerde yakın bölgelerinde bulunan okulların idareci ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.




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