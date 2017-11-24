Balya’da emekli öğretmenler unutulmadı

Ziyaretler sırasında eller öpülürken, duygusal anlarda yaşandı.

Emekli öğretmenler böyle bir ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ve hatırlanmanın çok güzel olduğunu ifade ettiler. Kaymakam Fatih Topuz emekli öğretmenlerle sohbet ederken, "Bizleri yetiştiren bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin sadece bu günde değil, her zaman hatırlanması gerektiğine inanıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı günler diliyorum”dedi. Balya da, ilçe merkezi dışındaki mahalleler de ikamet eden emekli öğretmenlerde yakın bölgelerinde bulunan okulların idareci ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.