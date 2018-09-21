Balya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Her yıl okulların açıldığı ilk hafta düzenlenen İlköğretim Haftası kapsamında görkemli bir tören düzenleyen Balya Şamile Altıntaş İlkokulu, bu yıl da coşkulu bir kutlamaya imza attı. Okulda yapılan kutlamalarda, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin heyecanları gözlerden kaçmazken protokol ve halkın da kutlamalara ilgisi büyük oldu. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Şahin Uçar, katılımcılara teşekkür etti. Müdür Uçar, “Her yıl aynı coşku ve heyecanla başladığımız eğitim öğretim yılında bizleri en çok motive eden unsur küçüklerimizin gözlerindeki parıltı. Kutlamalara katılan, başta Kaymakam Fatih Topuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”dedi. Törende, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri ve eğitimle ilgili özlü sözleri öğretmenleri ve velileriyle paylaştılar. Şiirlerin ardından Batı Sahne ekibinin halkoyunu gösterileri büyük alkış aldı. Daha sonra Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Gizem Kuru, birlik ve beraberliğin önemini vurguladığı konuşmasında Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri anlattı. Konuşmanın ardından Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri İlkokula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdiler. Kaymakam Fatih Topuz da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik ve öğretmenlere teşekkür ederken, öğrencilere başarılar diledi.