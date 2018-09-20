Balya'da okul bahçeleri pırıl pırıl oldu

Balya'da İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından okul bahçelerini temizlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balya İtfaiye Gurup Amiri Sefer Çay öncülüğündeki ekiplerin ilçedeki okul bahçelerini temizlik seferberliği ilçe hakı tarafından büyük memnunlukla karşılandı.

İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ahmet Kürcen, itfaiye çalışanlarına eğitime desteklerinden dolayı teşekkür etti. İtfaiyenin eğitim ve öğretimi önemsediğini bir kez daha gördüklerini anlatan Kürcen, “Okullarımızın bahçeleri itfaiye sayesinde tertemiz oldu. Onların sayesinde nezih bir ortamda eğitime başlıyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinde her zaman bizi destekleyen ve kapısını çaldığımızda bizleri geri çevirmeyen İtfaiye Amiri Sefer Çay ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.