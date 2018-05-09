Balya’da trekking ve şenlik

Yaptığı etkinliklerle göz dolduran Balya İmam Hatip Ortaokulu Balya’da bir ilki daha gerçekleştirerek Medrese mahallesi ormanlarında sağlık yürüyüşü ve öğrencilere doğal ortamı tanıtım etkinliği yaptı.

Etkinlik, Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik, Şube Müdürü Harun Bilal, Okul Müdürü Ahmet Kürcen, öğretmenler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Yürüyüşe katılanlar Kaymakam Topuz’un öncülüğünde orman içlerinde yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra piknik alanına gelip burada hem piknik yaptılar hem hoş bir vakit geçirdiler. Yürüyüş ve piknik esnasında öğrenciler ve öğretmenler ile bol bol sohbet eden Kaymakam, eğitim öğretimle ilgili konularda fikir ve bilgi edindiğini söyledi. Velilerinde etkinlikte yer almasının çok iyi bir karar oğlunu anlatan Kaymakam, velilere teşekkür etti. Öğrencilerde hazırladıkları uçurtmaları uçurarak unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ip atlayıp top oynadılar, salıncak kurup sallandılar. Kaymakam Fatih Topuz “ Bu güzel ve eğlenceli gezi için Okul Müdürü Ahmet Kürcen’e, okul öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür ediyorum. İmam Hatip Ortaokulu göz doldurmaya devam ediyor" dedi. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Kürcen de, “ Bu gibi etkinliklerin öğrencilerimizin başarı ve derslere olan ilgisini artırdığını gözlemliyoruz. İmam Hatip Ortaokulu olarak imam hatip davasını yaşamaya yaşatmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin vatanımız için hayırlı evlatlar olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.