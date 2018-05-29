Balya’da veliler öğrencilerle birlikte kitap okuyorlar

Balıkesir Valiliğinin öncülük ettiği BENGİ Projesi kapsamında, Şamile Altıntaş İlkokulunun, başlattığı okuma seferberliği, okuma alışkanlığını artırdı.

Şamile Altıntaş İlkokulunda yürütülen ‘Ailemle Okuyorum’ projesi kapsamında öğrenciler evlerinde velileri ile kitap okuyorlar. Okul Müdürü Şahin Uçar, projenin çok yararlı olduğunu söyledi. Uçar, ”Bildiğimiz gibi eğitim ailede başlar. Çocuklar ebeveynlerini rol model alarak yetişirler. Biz okulumuzda kitap okuma etkinliği yapıyorduk. Ancak, kitap okumanın bir alışkanlık haline gelmesi için öğrencilerimizin, anne babalarını da kitap okurken görmeleri; kitabı sosyal hayatın bir parçası olarak benimsemeleri gerekiyordu. Düzenlediğimiz veli toplantılarıyla bu fikrimizi velilerimize aktardık, yol haritamızı belirledik ve projeyi geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduk. Güzel bir katılım gördüğümüz projemize bu yıl da devam ettik. Amacımız kitap okumanın bir görev değil bir yaşantı biçimi olarak öğrencilerimizin hayatında kalıcı olmasını sağlamaktı. Projemizi uyguladığımız ilk yıldaki ilgi, bizim bu projeyi ikinci yıla taşımamızdaki en büyük etken oldu. Öğrencilerimizde özellikle de velilerimizde istendik davranış değişikliği oluşturduğumuzu görmek, proje ile ilgili olumlu dönütler almak attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu gördük. Kitap okuyan ve bunu bir yaşantı haline getiren yeni nesilleri yetişmenin gurur verici olduğunu biliyoruz. ‘Ailemle Okuyorum’ projesinin artık bir okul kültürü olarak Şamile Altıntaş İlkokuluna yerleşti. Gelecek senelerde de bu projenin devam etmesini istiyoruz. Projenin mimarı Sayın Valimiz Ersin Yazıcı başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Proje ile ilgili görüşlerini açıklayan öğrenci velisi Sevda Kandilli de, ”Projeyi gönülden destekliyoruz. Severek uyguluyoruz. Bu yıl okulumuza yetişkinler için de bir kitaplık oluşturuldu. Bu da projeye katılım ve desteği arttırdı. Kesinlikle kitap okuma saatlerine devam edeceğiz” dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Kürcen ise, “ Bu projenin devam etmesini çocuklarımız merakla bekliyordu. Zaten aile olarak geçen yıldan alışkanlık kazanmıştık. Yaz tatilinde de kitap okuma saatleri kimi zaman aksasa da devam ediyordu. Okulun açılması ile birlikte ilk başlayan projenin yine Ailemle Okuyorum olması kalıcılık yönünden çok önemli bir adımdı. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, ileriki yıllarda da, kitapla büyüyen bir nesil için bu projenin devam etmesini diliyorum.” dedi.