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28 Şubat 2018 14:27

Balyalı öğrenciler kitap okumayı sevdi

Balıkesir’in Balya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri “Kitap okumaya geldik” konulu bir projeye imza attı.

Balyalı öğrenciler kitap okumayı sevdi

28 Şubat 2018 14:27

Öğrenciler, proje kapsamında, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balya Baski Şefi Göksel Algül ve ekibiyle kitap okudu.


Balıkesir Valiliği önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Bengi Projesi, Balya İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin kitap okuma etkinliğiyle devam ediyor. Öğrenciler, 30 dakikalık kitap okuma programının ardından Baski şefi Göksel Algül ile sohbet etti. Göksel Algül, öğrencilere teşekkür ederken, okumanın öğrencilerin başarılı olmasında çok etkili olduğunu belirtti. Hayatta başarılı olmanın yolunun okumaktan geçtiğini dile getiren ve yeni sınav sistemlerinin ezbercilikten çok anlamaya dayalı olduğu konusunda vurgu yapan Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen de, ”Bengi Projesiyle birlikte okullarda güzel programların sayısı arttı. Bu misafirperver tutumu, eğitim öğretim işlerindeki gayretleriyle Balyada öncü olan ve kadirşinas kişiliğiyle bir kez daha bizlerin beğenisini kazanan çalışkan Baski şefimiz Göksel beye teşekkür ediyorum. Kitap okuma etkinliklerimiz devam edecek” dedi.




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