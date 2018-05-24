Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 09:45

Bandırma bir günde iki ayrı kaza meydana geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir günde meydana gelen iki ayrı kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Bandırma bir günde iki ayrı kaza meydana geldi

24 Mayıs 2018 09:45


Bandırma - Biga Karayolu’nun Merinos Rampası’nda meydana gelen kazada CT-0883-EM plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücüsü S.T. yaralanırken, sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile yakındaki Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Aynı saatlerde Bandırma - Çanakkale yolu General Balcı Çamlığı önünde meydana gelen ikinci kazada ise E.A. yönetimindeki 34 JU 514 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan vatandaşı çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Bu esnada karşı şeritte akan trafikte kazayı görerek yavaşlayan M.G. yönetimindeki 10 AAT 028 otomobile, N.Y. yönetimindeki 10 AAC 667 plakalı kamyon ve bu kamyona da 17 AAG 996 plakalı K.Ç. yönetimindeki bir başka araç çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç