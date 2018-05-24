Bandırma bir günde iki ayrı kaza meydana geldi

Bandırma - Biga Karayolu’nun Merinos Rampası’nda meydana gelen kazada CT-0883-EM plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücüsü S.T. yaralanırken, sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile yakındaki Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aynı saatlerde Bandırma - Çanakkale yolu General Balcı Çamlığı önünde meydana gelen ikinci kazada ise E.A. yönetimindeki 34 JU 514 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan vatandaşı çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Bu esnada karşı şeritte akan trafikte kazayı görerek yavaşlayan M.G. yönetimindeki 10 AAT 028 otomobile, N.Y. yönetimindeki 10 AAC 667 plakalı kamyon ve bu kamyona da 17 AAG 996 plakalı K.Ç. yönetimindeki bir başka araç çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.