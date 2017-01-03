Bandırma Kaymakamı Yazar göreve başladı

Bandırma ilçe Kaymakamı Tuncay Sonel’in İstanbul Kadıköy’e atanmasının ardından Bandırma’ya atanan Günhan Yazar göreve başladı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç’ın karşıladığı yeni Kaymakam Günhan Yazar makamında yerel basın mensuplarını kabul etti. Bölgeyi tanıdığını ifade eden Kaymakam Günhan Yazar “ Daha evvel Lapseki kaymakamı olarak görev yaptım. O yüzden bölgeye yabancı biri değilim. Sizlerle beraber Bandırma’da görev yapacağız. Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bu görevlerimizi ifa edeceğimize inanıyorum. Okunmasını ve okutmasını çok seven biriyim. Sporu da çok severim. Bugünden itibaren de Bandırmaspor taraftarıyım.“ dedi.

Kendisine hoş geldin ziyaretinde bulunan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’yı karşılayan ilçe Kaymakamı Günhan Yazar, neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.