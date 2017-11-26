Bandırma Kırmızı- Afyon Belediyespor’a 74-92 kaybetti

hafta maçında Bandırma Kırmızı sahasında Afyon Belediyespor’a 74-92 mağlup oldu ve altı haftalık galibiyet serisi de böylece sona ermiş oldu.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Bandırma Kırmızı, Eray, Şehmus, Erxhan, Berke ve Charles beşiyle başladı. Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken Kırmızılı gençler üç sayılık basketlerle 5. dakikayı 14-11 önde geçti. Kalan bölümde Afyon Belediyespor içeriden ürettiği sayılarla periyodu 21-22 üstün bitirdi. İkinci çeyreğe iyi başlayan Bandırma Kırmızı, Şehmus Hazer’in sayılarıyla 15. dakikayı 34-31 önde geçti. Bu dakikadan sonra 17-5’lik seri yakalayan Afyon ekibi soyunma odasına 39-48 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin başında oyun konsantrasyonunu kaybeden Bandırma Kırmızı, rakibini savunmada durduramayınca 25. dakikada fark 24’e çıktı: 41-65. Kalan bölümde Kırmızılı gençler Şehmus’la skor üretirken final periyoduna 53-78 geride girdi. Dördüncü çeyreğe 5-0’lık seriyle başlayan Bandırma Kırmızı olsa da, Afyon Belediyespor 7-0’la karşılık verince 34. dakikada skor 58-85 oldu. Kalan dakikalarda daha rahat bir oyun ortaya koyan Bandırma Kırmızılı gençler 16-7’lik seri yakalasa da rakibine 74-92 mağlup oldu ve altı haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Bandırma Kırmızı’da Şehmus Hazer 22 sayı-2 asistle maçın en skoreri olsa da mağlubiyeti önleyemedi. Kırmızılı gençlerde Erxhan Osmani 14 sayı-9 ribaund-2 asistle çift hanelerde mücadele etti. Bandırma Kırmızı ligin 12. haftasında 1 Aralık Cuma 17.00’de Ahmet Cömert Spor Salonu’nda Sigortam.net Bakırköy Basket’e konuk olacak.

Salon: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu

Hakemler : Önder Yılmaz xxx, Uygar Kurt xxx, Muzaffer Vardarlı xxx

Bandırma Kırmızı: Eray xx 8, Ragıp xx 9, Şehmus xxxx 22 , Erhan xxx 14, Charles Jackson xx 7, Alperen xx 2, Sadık xx 2 , Sedat xx 8, Harun xx 2

Başantrenör: Ahmet Gürgen

Afyon Belediyespor: H.Özdemir xxx 14, İ.Yıldırım xx 6, J.Hagins xxxx 20, M.Knight xxxx17, A.Erol xx 8, C.Özer xxxx 17, O.Sevinç xx 8, T.Altunbey xx 2

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1. Periyot:21-22 (Bandırma Kırmızı lehine)

Devre arası: 39-48 (Afyon Belediye lehine)

3. Periyot: 53-78 (Afyon Belediye lehine