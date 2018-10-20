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Bandırma Kırmızı evinde ilk maçına çıkıyor

Bandırma Kırmızı, Türkiye Basketbol Ligi 2.

hafta maçında 21 Ekim Pazar 14.00'te Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Düzce Belediyespor'u konuk edecek.


Türkiye Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, 21 Ekim Pazar 14.00'te Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Düzce Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızılı gençler zorlu maçı kazanıp sezonun ilk galibiyetini elde etmek istiyor.


Geçen sezon gösterdiği performansla takdirleri üzerine toplayan Bandırma Kırmızı, yeni sezonda daha genç bir takımla başarısını tekrarlama hedefiyle sezona başladı.

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