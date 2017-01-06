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06 Ocak 2017 16:25

Bandırma Kırmızı ligde Pertevniyal’i ağırlıyor

Bandırma Kırmızı ligde Pertevniyal’i ağırlıyor

06 Ocak 2017 16:25

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 17.hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı 8 Ocak Pazar günü saat 15.30’da sahasında Pertevniyal’i misafir edecek. Kırmızılı gençler ligde Bandırma’da oynayacağı zorlu karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.
TBL 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yalova Group Belediye takımı ile karşılaşan Bandırma Kırmızı, sahadan 67 - 54 mağlubiyetle ayrılmıştı. Pertevniyal ise kendi sahasında konuk ettiği Samsun BŞB Anakent’e 65 - 91 yenildi. Bandırma Kırmızı’nın başarılı oyuncusu Talat Alp Altunbey ligde 12,9 sayı ortalaması, Eray Akyüz ise 3,3 asist ortalamasını yakaladı. Tonye Frank Jekiri ise geride kalan haftalarda 10,4 ribaund ortalaması yakaladı. Bandırma Kırmızı kendi sahasında oynayacağı önemli mücadelede seyircisinin desteğini de bekliyor.



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