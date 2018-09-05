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05 Eylül 2018 10:14

Bandırma Körfezi’nden bereket fışkırdı, palamutun tanesi 10 liraya düştü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık sezonunun açılması ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde hareket başladı.

Bandırma Körfezi’nden bereket fışkırdı, palamutun tanesi 10 liraya düştü

05 Eylül 2018 10:14

Balığa hasret kalan vatandaşlar balık haline akın ederken, palamutun tanesi 10 liraya kadar düştü.


Bandırma Körfezi’nde balık bereketi yaşanıyor . Balıkçılar attıkları ağlarını dolu halde denizden çekerken, çok miktarda balığın gelmesi ile fiyatlar da dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne sabah saatlerinde 261 kasa tekir, 300 kasa sardalye, 100 kasa istavrit, bin 450 kasa palamut ve 355 kasa hamsi gelirken, palamutta göze çarpan bir bolluk yaşanması balıkçıları da sevindirdi.


Bandırma Balık Hali’nde esnaflık yapan Ali Çakıroğlu, yeni balık sezonunun tüm balıkçı esnafına ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Denizlerimizin soğumaya başlaması ile birlikte balıklar daha toplu halde yakalanacak. Fiyatlar da buna oranla daha da düşecek. Şu an palamut balığını 10 liradan satmaya başladık. Gayet lezzetli. Yine tezgahlarımızda hamsi, sardalye, istavrit de var ama palamut satışları gayet iyi. Halkımızı balık yemeye ve protein almaya davet ediyoruz" dedi.




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