İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırma limanından her gün 12 Ro-Ro gemisi kalkıyor

Balıkesir, Türkiye’nin sayılı limanlarından biri olan Bandırma Limanı’ndan her gün, 9 farklı firma, 12 RO-RO gemisi ile Bandırma-Ambarlı ve Bandırma-Tekirdağ yönlerine günde 10 sefer düzenliyor.

Balıkesir, Türkiye'nin sayılı limanlarından biri olan Bandırma Limanı'ndan her gün, 9 farklı firma, 12 RO-RO gemisi ile Bandırma-Ambarlı ve Bandırma-Tekirdağ yönlerine günde 10 sefer düzenliyor.


İstanbul'dan sonra Marmara Denizi'ndeki en büyük ikinci ve ülkemizin en büyük beşinci limanı konumundaki Bandırma Limanı'nda, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu içinde Anadolu'nun çeşitli merkezlerinden toplanan malların Avrupa'ya ulaştırılması düşünülüyor.


12 metre derinliğindeki liman, aynı anda 20 bin Grosston'a kadar 15 adet geminin aynı anda yükleme-boşaltma yapmasına olanak veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.