Bandırma Orman İşletme Müdürü Nişancı, bu yıl orman ürünleri satışından 15-16 milyon lira dolayında net kar beklediklerini açıkladı. 2018 yılı sonunda, 30 milyon liralık satıştan, bu net kâra ulaşacaklarını tahmin ettiklerini vurgulayan Nişancı, “2017 yılındaki net karımız 6 milyon liraydı. Bu yıl için beklediğimiz bu kar, işletme tarihimizin en büyük rakamı olacaktır” dedi.

Müdürlüklerine bağlı Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yer alan 3 milyon 660 bin dönümlük alanın 130 bin hektarlık ormanlarla kaplı olduğunu belirten Nişancı, çeşitli çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nün, 30 yıldan bu yana Kapıdağ'da ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiğine dikkati çeken Nişancı, şunları söyledi:

“Son olarak, toplam 14 bin 153 hektarlık Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey bölgesine, Ballıpınar, Ormanlı, Turan, İlhan ve Narlı mahallelerinde, bozuk makilik alanlara fıstık çamı ektik. Yine Narlı Mahallesi'nin üzerinde, 2 bin 700 dekarlık alana fıstık çamı, kestane, ıhlamur ve akasya gibi yapraklı türlerin dikimini yaptık. Erdek'e bağlı Tatlısu Mahallesi'nde, akasya, kestane, ıhlamur gibi yapraklı türlerden oluşan bal ormanı oluşturduk. Böylece bölgenin ekosistemine katkı sağlayarak, florayı zenginleştirdik. Sorumluluk alanlarımızda, son 15 yılda 124 hektarlık alanda orman yangınları oldu. Yılda, ortalama 8 hektarlık bozuk alan ortaya çıkıyor. Bu yangınlar, ekosistemin bozulmasından değil, insanların dikkatsizliği ve anız yakılmasından kaynaklanıyor” dedi.

Kapıdağ'ın, orman varlığı olarak hem zengin, hem de bakirliğine dikkati çeken Nişancı, şunları söyledi:

“Kapıdağ Yarımadası çok büyük bir zenginlik. Bir dönem, ‘Milli Park' kapsamına alınmak istendiyse de gerçekleşmedi. Buradaki ekosistemin zenginliği artık Erdek'e mutlaka yansımalı. Burada eko turizmi mutlaka canlandırmalıyız. Bunun için Orman Teşkilatı olarak bir yol haritamız var. Burada dağ, motor, bisiklet ve günübirlik kamp etkinliklerini yaşama geçirmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra Gönen, Manyas ve Susurluk ormanları da çok verimli ve bakir.”