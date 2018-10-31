Bandırma OSB'ye Teknik MYO için imzalar atıldı

Balıkesir'in Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Meslek Yüksekokulu için Üniversite ve Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, kamu-üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla çıkarılan 7033 sayılı kanun doğrultusunda, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği protokolü imzalayarak Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Meslek Yüksekokulu kurulması için önemli bir adım atmış oldu.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ve Bandırma Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Meslek Yüksekokulu kurulması ve kurulacak olan bu meslek yüksekokulu'nun eğitim binası, laboratuvar ve atölyelerinin Bandırma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından yapılması ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nin bünyesinde bulunan firmaların, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmak için üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Rektör Özdemir : Üniversitemiz birimlerinin Gönen ile ilişkileri çok kuvvetli

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir protokol imza töreninde, “Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar başta olmak üzere, Gönen'deki kamu ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek görmekteyiz. Üniversitemizin birimlerinin Gönen ile ilişkileri çok kuvvetli. Hüseyin Yakar beyle Üniversitemiz kurulduktan sonra birçok kez bir araya geldik. Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağımız Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Meslek Yüksekokulu için de birlikte somut adım atmış olduk. Üniversite olarak üçüncü yılımızı doldurduk ve her alanda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu-üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak için de gayret ediyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknokent açma planlarımızı önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda da en büyük desteği Organize Sanayi Bölgesi'nden almayı umut ediyoruz. Kamu-üniversite-sanayi ortak çalışma açısından Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde de bir yer düşünebiliriz. Hem Gönen Meslek Yüksekokulumuz, hem de yeni açmayı düşündüğümüz Bandırma OSB Teknik Meslek Yüksekokulumuz için ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yeni program açma tekliflerimizi YÖK'e ileteceğiz. Yeni açılacak Bandırma OSB Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Kaynak Teknolojisi ve Kimya Programlarını YÖK'ten talep edeceğiz. Yeni Meslek Yüksekokulu muz'un teknik programlar ağırlıklı bir meslek yüksek okulu olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, iş birliği protokolünün imzalanmasına geçildi. Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar protokolü imzaladılar.