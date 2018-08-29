Bandırma Üniversitesi bu yıl 13 bin öğrenci bekliyor

Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yeni akademik yıla yönelik projelerini ve hedeflerini açıkladı.

Rektör Özdemir toplantı sonrasında basın mensupları ile birlikte Gönen’e geçerek Gönen Meslek Yüksek Okulu binasını ve yeni yapılan 350 kişilik öğrenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Gönen MYO’da başlayan Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları programına katılan öğretim görevlilerine sertifikalarını takdim etti.

Düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Özdemir, “Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ve 460 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018-19 eğitim-öğretim yılında 500’ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci sayısının 13.000 civarında olması ve personel sayısının da 600’ün üzerine çıkması öngörülmektedir" dedi.

Bu yıl üniversite için çekilen profesyonel tanıtım filmine internet ortamından 10 milyon kişinin ulaştığını ifade eden Rektör Özdemir, vakıf ve özel üniversiteler gibi bir reklam ve tanıtım atağı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Tıp ve Hukuk Fakülteleri için YÖK’e başvuru yapıldı

Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve programda 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programın eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Rektör Özdemir, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için de YÖK’e başvuruda bulunulmuş, yakın zamanda kurulması beklenmektedir. Ayrıca, bir de Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması için de hazırlıklar tamamlanmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulumuz’da yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı İngilizce sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkanı sunulmaktadır. Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu sayımız 6’ya yükselmiştir. Ayrıca, Bandırma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulu’nun açılması için Bandırma OSB ile işbirliği halinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 23 lisansüstü programda eğitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programın açılması için de YÖK’e dosya sunulmuştur ve Gönen Jeotermal Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından Gönen’de ortak bir Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız devam etmektedir" dedi.

Kampüs İnşaatında ilk kısım Ekim ayı içinde tamamlanacak

Üniversitenin, halihazırda 6 Yerleşkede toplam olarak bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ifade eden Rektör Özdemir, "Üniversitemizin mülkü olan ve yaklaşık 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez yerleşkemiz için ülkemizde çok fazla başvurulmayan ve 24 yıldır benzeri olmayan bir çalışmaya imza atılarak, 2017 yılı içerisinde, bütüncül anlamda bir “Merkezi Yerleşke Kentsel Tararım Yarışması” düzenlenmiş ve yeni bir merkez yerleşke projesi tasarlanmıştır. Bu proje ile mevcut binalarımızla birlikte Bandırma’da modern bir üniversite yerleşkesi inşa edilecektir. Tasarlanan proje içinde yer alan çok sayıda binadan “Merkezi Derslik” ve “Öğrenci Yaşam Merkezi ”nin inşaatları başlamış olup her iki bina da 2019’un ortalarında teslim alınacaktır, çok amaçlı “Kapalı Spor Salonu ”nun uygulama projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Sözkonusu binalarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam ederken, bazı inşaat çalışmaları ise neredeyse tamamlanmış olup, açılış için gün sayılmaktadır. Bu kapsamda, 7.500 m2’den oluşan İlave Kat neredeyse tamamlanmıştır. İlave katta geniş bir Üniversite Kütüphanesi’nin yanısıra Denizcilik Fakültesi’nin simülasyon ve atölye odaları ile sınıfları ve hoca odaları ve aynı zamanda Senato Salonu ile bazı idari bürolar yer almaktadır. Ayrıca, yeni açılan bölüm ve programlar dolayısıyla yapımı devam eden 5.000 m2’lik Merkezi Derslik Binası’nın 1. Etap’ı da Ekim ayı sonuna doğru tamamlanacaktır. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik Bölümleri’ne ait 2’şer adet laboratuvarlar ile 1 adet bilgisayar laboratuvarı ile hoca odaları bulunmaktadır" dedi.

"Gönen’e Ziraat Fakültesi açmak uygun olur"

Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma’daki basın toplantısının ardından Gönen Meslek Yüksek Okulu’na geçerek buradaki çalışmaları inceledi. Ardından Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi’yi ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönen’e kurulması planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi için görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Özdemir, Gönen’de 200 dönüm müsait arazileri olduğunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yapılması gerektiğini ifade ederek, Bandırma Üniversitesi bünyesinde yer alan fakat daha öğrenci ve öğretim üyesi alımı yapılmamış olan Ziraat Fakültesi’nin YÖK’e başvurularak Gönen’e taşınabileceğini ifade etti. Özdemir, “Gönen hayvancılık ve tarım uygulamaları yönünden zengin bir ilçe. Ziraat Fakültesi’nin burada açılması daha uygun olacaktır. Ayrıca Bandırma Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu açılacak. Bandırma OSB bize okulun binasını yapıp teslim edecek” dedi.

Gönen MYO’da geçtiğimiz yıllara göre öğrenci sayısının düştüğünü belirten Özdemir, “Ülke genelinde MYO’lara ilgi azaldı. Gönen MYO’da bir, Bandırma MYO’da 3 programımız kapandı. Herkes masabaşında oturabileceği bir iş arzusunda. Meslek Yüksek Okullarını gençlere ve ailelerine iyi anlatamamışız ” diye konuştu.

“Fakülte Gönen’e hareket kazandırır”

Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ise Gönen’de açılacak bir fakültenin Gönen’in sosyal yaşamına hareket katacağını ve Ziraat Fakültesi’nden mezun olacak gençlerin Gönen’deki çeltik, tarım ve meyvecilik üzerine bulunan işyerlerinde iş bulabileceklerini ifade etti. Selvi, Gönen’e Ziraat Fakültesi kurulması kararının alınmasında ve kurulacak fakülteye gerekli bina ve desteğin sağlanmasında Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşme sağlayabileceklerini belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakkında toplantı yaparak bölge milletvekili Ak Partili Yavuz Subaşı’nın da proje hakkında desteklerini talep etmek üzere karar verdi.