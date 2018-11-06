Bandırma uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı üzerine şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin üst aramalarında çok miktarda esrar, bonzai ve hap ele geçirildi. Aramalarda bir adet kuru sıkı tabanca, 52 adet fişek ve 90 TL paraya da el konuldu. Kullanıcılar serbest bırakılırken, satıcı A.Y.K. (22) ve A.K. (17) gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.