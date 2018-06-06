Bandırma ve Erdek’te ani fırtına ve yağış etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına ve yağış etkili oldu. Bandırma’da fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, partilerin 24 Haziran seçimleri nedeniyle astıkları afiş ve bayraklar da koptu. Bazı esnaflar iftar vaktine yakın oluşan fırtına nedeniyle hızlı bir şekilde tezgahlarını toplayarak işyerlerini kapattı.

Erdek’te ise aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle Erdek - Bandırma karayoluna arazilerden inen sular nedeniyle geçici olarak ulaşım durdu. Otogardan iskeleye inen Hükümet Caddesi’nde birçok işyerini su bastı. Vatandaşlar iftar vaktine denk gelen saatte oluşan fırtına ve yağmur nedeniyle etkilenen işyerlerini temizlemeye başladı.