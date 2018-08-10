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10 Ağustos 2018 15:25

Bandırma’da 6 okula yeni müdür atandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yeni eğitim dönemi öncesinde 6 okula yeni müdür ataması yapıldı.

Bandırma’da 6 okula yeni müdür atandı

10 Ağustos 2018 15:25


Bandırma’da yeni öğretim dönemi öncesi 6 okula yeni müdür ataması gerçekleşti. Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, yeni atamaların okullar arasındaki değişim olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezine Cüneyt Taştan, Cumhuriyet İlkokuluna Mustafa Akgül, Yaman Egeli İlk Öğretim Okuluna Adnan Akbaş, Ali Fahri İşeri İlkokuluna Ahmet Özdemir, Korgeneral Enver Akoğlu İlk Öğretim Okuluna Mehmet Bulut ve Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Okuluna da Yüksel Ülkar atandı“ dedi.




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