Bandırma’da 6 okula yeni müdür atandı

Bandırma’da yeni öğretim dönemi öncesi 6 okula yeni müdür ataması gerçekleşti. Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, yeni atamaların okullar arasındaki değişim olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezine Cüneyt Taştan, Cumhuriyet İlkokuluna Mustafa Akgül, Yaman Egeli İlk Öğretim Okuluna Adnan Akbaş, Ali Fahri İşeri İlkokuluna Ahmet Özdemir, Korgeneral Enver Akoğlu İlk Öğretim Okuluna Mehmet Bulut ve Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Okuluna da Yüksel Ülkar atandı“ dedi.