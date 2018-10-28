Bandırma'da Cumhuriyet coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet'in 95. yıldönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Bandırma'da Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanındaki törene Kaymakam Günhan Yazar, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Garnizon Komutanı Albay Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alpaslan Serel ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında çelenkler Atatürk Anıtına sunuldu. Cumhuriyet haftası nedeniyle ilçede düzenlenen Resim, Kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

Kutlamalara yarın Cumhuriyet alanındaki törenler ve akşam da Cumhuriyet yürüyüşü ve konser ile devam edilecek.