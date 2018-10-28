İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırma'da Cumhuriyet coşkusu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet’in 95.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet'in 95. yıldönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.


Bandırma'da Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanındaki törene Kaymakam Günhan Yazar, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Garnizon Komutanı Albay Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alpaslan Serel ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında çelenkler Atatürk Anıtına sunuldu. Cumhuriyet haftası nedeniyle ilçede düzenlenen Resim, Kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.


Kutlamalara yarın Cumhuriyet alanındaki törenler ve akşam da Cumhuriyet yürüyüşü ve konser ile devam edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.