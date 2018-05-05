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05 Mayıs 2018 13:49

Bandırma’da e-sınav merkezi açıldı

Teknik, bilişim ve hızlı eğitimin temel prensipleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı basılı evrak kullanmaksızın sınav uygulamasını Balıkesir’in Bandırma ilçesinde başlattı.

Bandırma’da e-sınav merkezi açıldı

05 Mayıs 2018 13:49

Açılan E-sınav merkezi ile artık Bandırma’da sürücü belgesi almak isteyenler yazılı sınavı beklemeksizin Halk Eğitim Merkezindeki merkezde sınava girip anında belgelerini alabilecekler.


Türkiye’de sadece 48 il ve 3 ilçede ( İskenderun, Gebze ve Bandırma ) bulunan E-Sınav Merkezi sürücü adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. Sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlem elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığı ile online olarak yapılacak. Maliyet ve zaman avantajı sağlayan E-Sınav Merkezi çevre ilçelere hizmet verecek. Merkezde ilk sınav 7 Mayıs tarihinde yapılacak. Hafta içi 2’şer oturum, hafta sonu da 6’şar oturum olmak üzere haftada toplam 22 oturum planlaması ile 660 aday sınava girmesi sağlanacak. İlerleyen zamanlarda merkezde SRC, Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavlarının da yapılması planlanıyor.


E-Sınav Merkezinin açılışına İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Şube Müdürleri İhsan Parlak, Ercan Güler, Gülsevim Kaçar, Halk Eğitim Müdürü Yüksel Ülkar ve okul müdürleri katıldı. Merkezin açılış kurdelesini kesen İlçe Kaymakamı E-Sınav merkezinin Bandırma için çok önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.


E-Sınav Merkezinde deneme amaçlı ilk uygulamayı Halk Eğitim Müdürü Yüksel Ülkar yaptı.




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