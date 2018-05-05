Bandırma’da eğitime 100 milyon TL yatırım yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçede görev yapan eğitimcilerin de çok şanslı olduğunu dile getirerek “ Bandırma, Balıkesir ve çevre illere göre başarı kriterleri açısından çok başarılı bir şehir. İl genelinde Karesi ilçesinden sonra akademik başarılarda 2. sırada yer alıyor. Akademik eğitim veren okulların tamamının Karesi ilçesinde yer alması buna neden oluyor diyebiliriz. Eğitimde akademik başarı ortalamasında Balıkesir ili ve Türkiye genelindeki ortalamaların çok üstündeyiz. Bandırma’da aileler çocuklarının eğitimine çok fazla önem veriyorlar. Çocuklarıyla gerektiği kadar ilgileniyorlar. Bu ilgi ve önem eğitimin kalitesini arttırırken bizlerin de daha rahat bir ortamda görev yapmasını sağlıyor. Bandırma’da gelir düzeyinin daha yüksek olduğu mahallerde oturan aileler eğitim kalitesinin daha yukarı seviyelere çıkarılması yönünde baskı yapıyorlar. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya yönlendiriyor. Biz eğitimciler olarak böylesine bir baskıdan fazlasıyla memnunuz" dedi.

Aslan : Hızlı artan nüfus ikili eğitimi zorunlu kıldı

"Bandırma’da ilk göreve başladığım yıllarda okulların fiziki şartlarında büyük sıkıntılarımız vardı" diyerek açıklamalarına devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “ Bu süreç de ikili eğitim yapan okul sayımızda oldukça fazlaydı. Bandırma’nın hızla artan nüfusu bizleri ikili eğitim yapmaya zorunlu kılıyordu. 1980 ve 1990’lı yıllardan kalan yatırımlarla sıkıntı geçiştirilmeye çalışılmış. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve Bandırma’yı yatırım fakiri halinden kurtarma adına “ Okullar Vadisi Projesi “ hazırlandı. Bu proje Bandırma’nın eğitimde başarıya giden projesi oldu. Okulları şehir dışına çıkarak sıkışıklıktan kurtarırken, yeni yatırımlar ile Bandırma’nın eğitim kurumu eksikliğini de tamamlamış olduk. Şu an itibari ile de projeyi % 90 oranında bitirmiş durumdayız. Bu yaz Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi ve Ali Öztaylan İmam Hatip Lisesi ve yurduyla beraber hizmete girecek. İkili eğitim veren okullarımızdan Marmara İlkokulu’nun yeni bina inşaatı devam ediyor. Yeni binanın hizmete girmesiyle eski okul binamız yıkılacak. O alana okul bahçesi yapacağız. Yaklaşık olarak yeni binamız 2019 yılında hizmete girmiş olacak. Yaman Egeli İlkokulu’nun yeni bina ihalesi gerçekleştirildi. Kesin yer tespitinin yapılması bekleniyor. Bu okulumuzda da yeni binanın hizmete girmesiyle eski bina yıkılacak. Hürriyet İlkokulu’nun yeni binası ihale aşamasında, projeyi hızlandırarak yeni binanın 2019 yılının yaz aylarına yetiştireceğimizi söyleyebiliriz. Bu süre içinde Vecihibey Ortaokul binası Hürriyet İlkokulu için eğitim verecek. Son aşama olarak da burayı anaokulu için ya da özel eğitim kurumu olarak kullanmayı düşünüyoruz. Evyapan Ortaokulu hakkında eğitim kurumu olmaya müsait değil diye yıkım kararı bulunuyor. Okul yıkılacak ve yanındaki arsa ile beraber Maliye Bakanlığı tarafından eğitim kurumları yapma şartıyla satışa çıkarılacak. Evyapan Ortaokulunu ve Vecihibey Ortaokulunu Bandırma Ortaokulu bünyesine katıyoruz. 3 okul hep birlikte şimdiki Şehit Mehmet Günenç Lisesinde eğitim görecekler. Boşalacak olan tarihi Bandırma Ortaokul binamızı Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesine katacağız. Bu binada da mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Zübeyde Hanım İlkokul binası için yıkım kararı vardı. O yüzden o okulumuzu yıkmak zorunda kaldık. Şu gün itibari ile o arazinin ne şekilde kullanılacağı hakkında bir karar yok. Gerekli makamlar ile görüşülerek arazinin nasıl kullanılacağı hakkında karar verilecek. O bölgede eğitim kurumu ihtiyacımız yok. 17 Eylül Okulu ihtiyacı karşılıyor. Bandırma’nın ihtiyacı olan Anaokulu sıkıntısını düşünerek Esnaf Kefalet Ortaokulu yanındaki arazide 6 derslikli bir Anaokulu yapacağız. Bandırma Endüstri Meslek Lisesinin yıkılarak yerine Bilim Sanat Merkezi yapılması ihale aşamasında bulunuyor. Bu proje ile Bandırma’ya 24 derslikli Bilim Sanat Merkezi özelliklerini içinde barındıran bir merkez bina kazandırılacak. Cumhuriyet İlkokulu ek binası tamamlandı. Geçici kabulü bekleniyor. 2018-2019 öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak. Ek binanın hizmete girmesiyle de bölgedeki sıkıntımızı aşmış olacağız. Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak adına 2 yeni atölye kurma çalışmalarına başladık. Yeni atölyelerle sıkıntıyı aşacağız. Tüm bu çalışmaların sonucunda Bandırma’daki ikili eğitim sistemini bitirmiş oluyoruz. 2019 yılı itibari ile tüm okullarımızda tekli eğitime geçmiş olacağız" dedi.

Aslan : 2000 yılından bu yana 100 milyon TL’lik eğitim yatırımı yapıldı

Okullardaki yenileme çalışmaları ile yapı stokunun tamamen yenileceğini söyleyen Mutlu Aslan “ Liseler Vadisi Projesi ile okulların fiziksel olan eksiklikleri giderilmiş oluyor. Bandırma’ya eğitim alanında son 5 yılda 80 Milyon liralık yatırım yapılmış oluyor. 2000 yılından bu yana yapılan yatırımları da dahil edersek kamu olarak toplam 100 Milyonluk yatırımı şehrimize kazandırdık. Kamunu yanı sıra özel sektörün yaptığı Enerjisa Fen Lisesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yatırım olarak Bandırma’ya kazandırıldı. Tüm bu yatırımların Bandırma’ya kazandırılmasının kolay bir süreç olduğunu kimse düşünmesin. Bu konuda Cemal Öztaylan ve Sema Kırcı vekillerimizin büyük emekleri bulunuyor. Bu sürede görev yapan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizin çabaları var. Hepsine sizin aracılığınız ile teşekkür ediyorum. Bandırma olarak derdimizi iyi anlattığımızı, Bakanlığında bizleri iyi anladığını düşünüyorum. Geç başladık ama hızlı ilerliyoruz" dedi.

Eğitimde gelen bu başarının bir ekip çalışması olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ” Bu ekipte kaliteli ve tecrübeli bin 600 öğretmen ve 200 kişilik personel var hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir işe giriştik. Allah yardımcımız olsun. Eğitimdeki tüm paydaşlarımızın desteğini bekliyorum. Ailelerden eğitime verdikleri önemden vazgeçmemelerini istiyorum. Bandırma sadece bir sanayi şehri değildir, Üniversitemizle beraber Bandırma aynı zamanda bir eğitim kentidir. Bundan da kıvanç duyuyoruz " şeklinde konuştu.